BBB 23: Gil do Vigor pede eliminação de participante do reality e dispara: “Nunca gostei!”

Paula Freitas deixa escapar segredo e Gil do Vigor pede a eliminação da sister do reality

Na madrugada desta quinta-feira, 12,Gil do Vigor(31) ficou com os ânimos exaltados ao ouvir o pronunciamento de Paula Freitas (28) a respeito do reality e pediu a eliminação da sister de antemão, antes mesmo dela pisar na casa mais vigiada do Brasil.

É que durante uma conversa dentro da Casa de Vidro, a participante eleita pelo público para participar do programa, deixou escapar e revelou que durante a primeira semana de confinamento ela irá se negar a atender o Big Fone caso ele toque.

Diante da afirmação da biomédica, Gil do Vigor ficou bastante irritado, pois segundo ele todos os confinados que estão no jogo têm a obrigação de jogar e não de ser uma planta. Sem papas na língua, o ex-BBB fez post em seu Twitter e pediu a eliminação de Paula do reality, caso ela tenha essa postura.

“Sério? Sério mesmo? Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxê, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o Big Fone tocasse, eu atenderia”, disse ele.

VEJA O TWITTER DE GIL DO VIGOR:

Sério ?? (Sério mesmo?) Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxe, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o big fone tocasse eu atenderia. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 12, 2023

REVOLTA

Paula Freitas, que está na Casa de Vidro do BBB 23, foi comparada com Lumena Aleluia (31), mas a psicóloga baiana que teve uma participação polêmica na 21° edição do reality, não gostou.

Após receber alguns comentários nas redes sociais, Lumena não ficou calada e mandou a real por meio das redes sociais.

“Meu nome nos assuntos mais comentados por causa da Paula, não podem ver uma mulher preta que já chamam de militante, Lumena, chata… Vou nem falar o que acho sobre”, escreveu.