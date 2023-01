Gil do Vigor relata perrengue durante voo: ''Graças a Deus sobrevivemos''

Economista e ex-BBB Gil do Vigor fala de desespero durante viagem de avião ao lado da família: ''Todo mundo achou que ia cair''

O ex-BBB Gil do Vigor (31) passou por um perrengue daqueles ao lado de sua família durante viagem de avião na madrugada deste domingo, 08.

Nos stories de seu Instagram, o economista contou sobre o sufoco com a mãe, Jacira Santana, e um sobrinho, no voo, que sofreu com turbulências. Ele confessou que chegou a pensar que o pior poderia acontecer.

Nas redes sociais, o pernambucano foi dando detalhes das dificuldades que o avião estava tendo para pousar nos Estados Unidos. "O avião não consegue descer por conta do vento! Vai ser na emoção e Jesus que acalme os ventos, por favor, que ainda preciso fazer meu PhD, Davi ir pra Disney e mainha vigorar na faculdade", escreveu ele.

Na sequência, Gil contou mais sobre o susto. "Gente eu acho que a gente passou o maior sufoco das nossas vidas. Teve uma tempestade e o avião não conseguia pousar. Uma hora que o avião começou a balançar e todo mundo achou que ele ia cair, porque, de fato, não tinha estabilidade. E o piloto lá, tremendo".

"Eu só fiquei com medo de acabar a gasolina e a gente morrer", disse o sobrinho do economista. A aeronave precisou ir para outro aeroporto para finalmente pousar. "Gente, foi loucura, viu? Mas estamos em terra viva", celebrou Gil.

Na tarde deste domingo, Gil do Vigor deu mais detalhes sobre o ocorrido: "Ficou sem energia, as casas tudo sem energia... Disseram que nunca viram um negócio daquele de ontem. E foi Deus de ter segurado o avião... Quem estava naquele avião, o desespero, passando mal, tendo crise de pânico... Teve uma hora que o avião não conseguia subir. Eu falei: 'pronto, aqui é o nosso fim'. Mas graças a Deus sobrevivemos."

Confira os posts de Gil do Vigor durante o perrengue no avião:

