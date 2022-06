Gil do Vigor posa com Rodrigo Mussi e recorda mensagem do ex-BBB antes do acidente: ''A vida é curta!''

Economista Gil do Vigor participou do 'Mais Você' com Ana Maria Braga e Rodrigo Mussi, e falou sobre amizade com o ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 12h41

O economista Gil do Vigor (30) fez questão de compartilhar fotos de seu reencontro com o gerente comercial Rodrigo Mussi (37)!

Nesta quinta-feira, 23, os ex-BBBs estiveram no café da manhã com Ana Maria Braga (73) no Mais Você.

Em seu feed no Instagram, Gil compartilhou uma foto em que aparece com a apresentadora e Mussi, e outra em que posou apenas com o paulista.

- Rodrigo Mussi relata sonho com Deus quando estava em coma

Ao legendar a postagem, o pernambucano relembrou uma mensagem que recebeu do amigo antes do acidente que sofreu em 31 de março em São Paulo. Mussi chegou a sofrer traumatismo craniano e ficou em coma.

"Um dia antes do acidente você me falou: A vida é curta, aproveita! Você não tem noção do quanto suas palavras me tocaram. Você é um milagre e eu sou grato por acompanhar este milagre e saiba que te amo viu? Estamos juntos!!! Muito feliz por nosso reencontro. Vivamos, a vida é curta!", escreveu Gilberto na legenda da publicação.

"Feliz em te ver", disse Mussi nos comentários.

Gil do Vigor fala de amizade com Rodrigo Mussi

Durante o programa, Gil do Vigor também recordou a mensagem que Rodrigo o enviou. "Eu mandei pro Gil um dia antes do acidente que a vida é curta. Mas a vida pode ser muito mais curta se a gente não prestar atenção na segurança", refletiu Mussi. "Eu fiquei desesperado, a gente tinha uma amizade, conversava bastante. E toda vez que eu viajava, ele falava: cuidado, hein, quando chegar em casa fala para mim. Ele sempre foi muito cuidadoso, um querido", comentou o economista. "Aí dia 30 a gente estava conversando e ele falou para aproveitar o amor que as pessoas nos dão, porque a vida é curta. Isso foi dia 30 de março, no dia 31 teve o acidente e eu fiquei desesperado. Aquilo veio como uma lição para mim e acho que para muita gente, para a gente aproveitar a vida. A gente tem que fazer valer cada minuto da nossa vida", contou ainda.

Confira a foto de Gil do Vigor com Ana Maria Braga e Rodrigo Mussi: