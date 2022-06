Ex-BBB Rodrigo Mussi relata sonho com Deus quando estava em coma

Ex-BBB Rodrigo Mussi fala de sua recuperação, de sonho durante o coma e também fica sem graça com pergunta de Ana Maria Braga no programa Mais Você

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 11h01

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) participou do café da manhã com Ana Maria Braga (73) no programa Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 23, para falar sobre sua recuperação após sofrer um acidente de carro e ficar quase um mês internado. Durante a conversa, ele relembrou um sonho marcante que teve enquanto estava sendo mantido em coma no hospital para se recuperar de um traumatismo craniano.

Ele contou que sonhou com Deus e chorava muito ao contar o que aconteceu. “Na verdade eu falei para Deus que eu tinha tudo. As pessoas falaram que eu acordei falando do coma que eu tinha tudo, fama, amigos, um monte de coisa, mas eu não estava feliz. E aí Deus foi direto e falou: 'é que falta o amor. Você não experimentou do verdadeiro amor na sua vida'. E aquilo, dizem no hospital, que eu chorava muito contando esse sonho. E foi muito forte”, disse ele.

Rodrigo Mussi conta sobre a recuperação após o acidente

Além disso, Rodrigo revelou que chegou a perder 30 quilos durante a internação, mas já recuperou uns 15 quilos. “Estou andando normal, fazendo as coisas até normal. A maior luta é o emocional. As pessoas não sabiam como eu ia acordar, se andaria, se falaria. A recuperação foi muito rápida, eu sou muito grato ao corpo clínico que cuidaram de mim”, disse ele.

O ex-BBB contou que não se lembra do acidente. “Eu só lembro do momento entrando no carro. Eu não lembro da avenida, do acidente. Não tem como voltar atrás e tem como eu fazer algo para a frente, para tocar as pessoas”, declarou.

Então, Ana Maria Braga deixou o rapaz sem graça ao fazer uma pergunta da vida pessoal dele. Ela questionou: “Você tem namorada?”. Ele ficou surpreso com a pergunta e apenas disse: “É um assunto delicado”. Assim, a apresentadora brincou: “Tem muitas namoradas, não pode responder”, e deu risadas.

Por fim, Rodrigo Mussi contou que quer retomar as atividades físicas em breve. “Eu não posso fazer nada pesado, esporte que possa ter contato com a cabeça. Agora eu posso viajar de avião. Eu quero voltar pra academia, pro esporte”, contou.