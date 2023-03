Gil do Vigor mostra encontro com Juliette e celebra amizade: ''Orgulho''

Gil do Vigor reencontra Juliette na festa de aniversário de Anitta e se declara para a campeã do BBB 21 doia anos após o reality show

O economista Gil do Vigor (31) reencontrou ninguém mais ninguém menos que Juliette (33), sua colega de confinamento no Big Brother Brasil 21!

Os dois ex-BBBs se encontraram na festa antecipada em comemoração aos 30 anos da cantora Anitta. Nesta segunda-feira, 27, Gilberto compartilhou um clique em que aparece agarradinho com o paraibana e declarou seu amor e admiração pela amiga, mostrando que os desentendimentos que tiveram no reality show ficaram por lá.

"Olha onde a gente chegou Ju?! Depois de quase dois anos, o sentimento de orgulho que sinto por você minha amiga é muito grande, orgulho pela artista que você se revelou, de ver suas conquistas, os espaços que vens conquistando. Sou muito grato por ter sua amizade. Te amo Ju! Labelle Gil e Ju", disse Gil ao legendar a publicação em seu perfil no Instagram.

"Te amoooo muitooo", respondeu Juliette nos comentários. "Amei ver vocês ontem", disse Maisa Silva. "Dois nordestinos arretados", destacou Jacira, mãe de Gil.

Gil do Vigor e Juliette marcaram presença na festa em comemoração aos 30 anos de Anitta. Na noite de domingo, 26, a cantora fez a sua segunda celebração pela nova idade com a presença de vários famosos.

Confira o registro de Gil do Vigor com Juliette:

Juliette estreia no Lollapalooza em clima de paquera: ''Nas mãos de Deus''

Juliette, a cantora que venceu o BBB 21, estreou nas plateias do Lollapalooza em clima de paquera. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou seus planos para a primeira vez no festival de música e ainda compartilhou que está curtindo a fama de artista.

"Eu me sinto honrada. É uma forma de sentir que foi importante, e eu levo esse reconhecimento para sempre. Os meus fãs estão comigo em tudo, se a gente fizer uma rifa escolar eles vão estar lá. Então eu sou muito grata por isso", compartilhou Juliette sobre seus fãs.

A musa, que tem carreira musical como cantora, presenciou o Lollapalooza pela primeira vez neste sábado, 25. Apesar de participar só das plateias nesta edição, Juliette garantiu que vai depositar os seus esforços para conseguir se apresentar futuramente nos palcos do festival. "Não estou sonhando tão alto assim. Mas eu cantei no Rock in Rio e foi muito emocionante também. Quem sabe? Está nas mãos de Deus e eu vou me esforçar para isso", revelou Juliette.

