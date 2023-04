Gabriel Santana reflete sobre participação no BBB 23: "Um dos maiores desafios da minha vida"

Uma semana após ser eliminado do BBB 23, o ator Gabriel Santana fez um reflexão sobre sua participação no reality show da Globo

Gabriel Santana (23) usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para fazer uma reflexão sobre sua participação no BBB 23.

O ator deixou a casa mais vigiada do Brasil há uma semana, e confessou aos seguidores que entrar no reality show foi "um dos maiores desafios" da sua vida. Além disso, ele garantiu que faria nada diferente, pois tudo que viveu no programa foi um aprendizado.

+ Cantor famoso encontra Gabriel Santana, do BBB23, após cantadas: "Mandei mensagem"

"Há uma semana eu conclui um dos maiores desafios da minha vida, fui até onde me foi permitido e eu não mudaria nada", afirmou ele ao recordar alguns registros do dia em que foi eliminado do reality após disputar o paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

Em seguida, Gabriel afirmou que vai guardar as boas lembranças e aproveitou para agradecer todas as mensagens que está recebendo desde sua eliminação. "Levarei comigo todas as lembranças e todos os aprendizados, eu vivi o BBB e não poderia ser mais grato por essa oportunidade e por todo amor que recebi e venho recebendo!", finalizou.

Confira a publicação de Gabriel Santana sobre o BBB 23:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Santana (@gbielsantana)

Ator abre o jogo sobre bissexualidade

Após ser eliminado do BBB 23, Gabriel Santana abriu o jogo sobre sua sexualidade e explicou a decisão de tornar pública sua bissexualidade no reality show.

"Eu não me programei pra nada. Eu conversava muito com a minha melhor amiga, que é minha social media, tipo assim: 'mano, como é que vai ser isso lá dentro, porque você não é assumido aqui fora'. E eu falei: 'mano, eu não vou evitar uma situação que eu queira, mas eu também não sei o quanto eu vou estar disponível'", disse ele.

"Tipo assim, se acontecer aconteceu, mas eu não vou chegar na casa e falar, eu até falei com ela: 'não vai ser a primeira coisa que eu vou falar, aí, galera, eu sou bissexual'. E aí foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na casa", recordou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!