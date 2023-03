Eliminado do BBB 23, Gabriel Santana abre o jogo sobre tornar pública a bissexualidade

Gabriel Santana abre o jogo sobre sua sexualidade e explica decisão de tornar pública sua bissexualidade na casa do BBB 23

O eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 28, Gabriel Santana (23) abriu o jogo sobre sua sexualidade e explicou a decisão de tornar pública sua bissexualidade no reality show.

Logo após deixar o confinamento, durante sua participação no Bate-Papo BBB, com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, o ex-brother foi questionado sobre sua apresentação no primeiro dia do BBB, em que contou sobre sua bissexualidade.

"Eu não me programei pra nada. Eu conversava muito com a minha melhor amiga, que é minha social media, tipo assim: 'mano, como é que vai ser isso lá dentro, porque você não é assumido aqui fora'. E eu falei: 'mano, eu não vou evitar uma situação que eu queira, mas eu também não sei o quanto eu vou estar disponível'", disse ele.

"Tipo assim, se acontecer aconteceu, mas eu não vou chegar na casa e falar, eu até falei com ela: 'não vai ser a primeira coisa que eu vou falar, aí, galera, eu sou bissexual'. E aí foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na casa", comentou ainda.

Em entrevista ao Gshow, Santana destacou a importância de ter falado sobre o assunto no programa. "Eu acho muito importante trazer essa trajetória pra dentro do BBB, não como lugar de autoafirmação, mas achei importante ter esse firmamento na maior televisão da América Latina. Isso representa muita coisa, visibiliza um lugar da bissexualidade que é muito apagado. Isso inclusive foi brincadeira lá dentro: 'Nossa, faz muito tempo que não beijo um homem, vou perder minha carteirinha de bissexual'. Porque rola muito isso, né? 'Nossa, mas você não beija mulher há muito tempo, então você é gay' ou 'faz muito tempo que você não beija homem, então você é hétero'. Não! Tem fases e fases. Tem momentos que eu não vou querer ficar com nenhum dos dois, tem momento que eu vou querer ficar mais com homem, momento que vou querer mais com mulher, e isso não inviabiliza minha bissexualidade."

A mãe do ator, Marisa Santana, falou sobre a sexualidade do filho e como foi para ela ver pela primeira vez o beijo entre ele e outro homem durante participação no programa Encontro. A apresentadora Patrícia Poeta questionou se ele já havia falado sobre a sexualidade com ela ou se ela descobriu no programa após ele beijar Fred Nicácio, que tem um casamento aberto. "Na verdade, eu já sabia. Mãe é uma coisa, assim que a gente sente, não tem como. Eu sempre tive uma relação muito aberta com meu filho", respondeu.

Gabriel Santana comenta sobre Bruna Griphao e fica surpreso com estratégia da sister

Eliminado do BBB 23 com 56,45% dos votos na terça-feira, 28, Gabriel Santana comentou sobre a relação com Bruna Griphao (24) no confinamento e ficou impressionado ao descobrir estratégia da sister na casa.

A atriz fazia planos de convencer o ex-BBB a jogar com o grupo do quarto Deserto. Durante o Bate-Papo BBB, com Patrícia Ramos e Vivian Amorim, Gabriel assistiu ao vídeo do momento em que Bruna conversa com Amanda sobre tentar aliar o amigo com o jogo delas.

Apesar de ter ficado surpreso com a revelação sobre a loira, o ator confessou que a aliança no jogo poderia acontecer, mas destacou que não agora. "Eu percebi que o tempo inteiro ela queria falar de game comigo. Várias vezes ela puxou assunto de game, soltava uma coisa de leve e sempre perguntava. Eu falava: 'Mano, não vou falar de game com você'. Aconteceu algumas vezes isso", relembrou.

