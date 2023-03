Cantor famoso encontra Gabriel Santana, do BBB23, após cantadas: "Mandei mensagem"

Cantor famoso encontra Gabriel Santana e protagoniza cena inusitada ao vivo; veja

Fora do BBB23, o brother Gabriel Santana está prestes a colher frutos por sua participação no programa. É que ele confessou que está mesmo prestes a ficar com um de seus admiradores. Isso mesmo: o ator já tem o primeiro pretendente fora da casa.

Nesta sexta-feira, 31, ele passou por uma situação inusitada durante o BBB Tá On e ficou cara a cara com o cantor Thiago Pantaleão, com quem já trocou declarações publicamente.

Tudo começou quando a apresentadora Patrícia Ramos quis saber se eles estão de fato conversando. "Mandei uma mensagem, ele mandou outra. A gente tá vendo o que vai ser", disse o ator. Foi então que Pantaleão entrou no estúdio. "Então, pode entrar, Pantaleão. É verdade! Entra!", pediu a apresentadora.

Perplexo e muito vermelho, o ator não conseguia acreditar no que via. "Falaram para mim que a entrevista ia ser tranquila, calma. Já começaram trazendo uma polêmica", brincou ele na sequência.

Até a roupa combinando gente 😂

Biel e Pantaleão hoje nos bastidores do MesaCast.



📲 Thiago Pantaleão via instagram.#TeamBiel /Equipe Gabriel Santana pic.twitter.com/YAy8r2UGSP — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) March 31, 2023

SUSTO EM AEROPORTO

O ex-BBB Lucas Fernandes (31), que participou da edição de 2018 do reality, passou por um perrengue inusitado na Cidade do México na última quinta-feira, 31. O ex-brother tentava retornar para casa, quando foi surpreendido pela fiscalização e precisou ficar preso no aeroporto durante uma conexão. Indignado, ele narrou a situação em seu stories.

Pai da pequena Luísa, de 5 meses, fruto de seu relacionamento com a modelo Ana Lúcia Vilela, o empresário surgiu em uma sala pequena confinado no aeroporto: “Todas essas pessoas que estão aqui, são pessoas que ficam segurando o passaporte e eles só devolvem na hora do voo, então temos que ficar esperando aqui”, narrou o perrengue.