Gabriel Fop se revolta após agressão no BBB: "tá liberado tudo"

Gabriel Fop ficou bravo ao sentir que discurso de Tadeu Schmidt para ele foi mais forte que o para Larissa

O ex-BBB Gabriel Fop se irritou com o discurso de Tadeu Schmidt após a agressão de Larissa contra Fred em uma festa na casa. Ela se irritou por ele jogar espuma em seu cabelo e bateu nele, mas acabou não o acertando.

Vendo que Larissa não foi expulsa, e segundo ele não tomou uma bronca à altura, ele comentou o caso.

"Vocês viram que agora pode agressão? Tá liberado tudo, porrada. É f*da, eu falei. 2 pesos e 2 medidas", disse revoltado nas redes sociais.

"O Tadeu deu um recado, não citou nomes, também não vou citar, mas o recado dele não dava pra saber se ele tava julgando, criticando, elogiando. Né? Mais uma vez, tendencioso, no mínimo", deu sua opinião.

A opinião dele vem após receber recado preciso de Tadeu sobre ter agredido Bruna Griphao verbalmente, com quem se relacionou brevemente na casa.

Discurso do Tadeu Schmidt

À época, Tadeu fez um discurso sobre as "brincadeiras" ocorridas após a festa. "Precisamos falar sobre o after dos crias, a farra é ótima, que bom que é dar uma festa pros inimigos do fim. Mas, essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa, quando todo mundo tá animado, tem tudo pra dar errado", avisou.

"Muita mão passando pra cima e pra baixo, uma reação de quem não gostou da brincadeira. Tá faltando isso aqui, pra alguém acertar o outro de um jeito que vai ser considerado agressão. Tá tudo no limite, mas tá quase passando do do limite. Vamos prestar atenção nessas brincadeiras de mão"