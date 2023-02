Gabriel confessa decepção com brother do BBB 23: "Não tira meu nome da boca"

Gabriel, o segundo eliminado do BBB 23, explicou o motivo de ter se decepcionado com o ex-colega de confinamento

Gabriel Fop, o segundo eliminado do BBB 23, participou do Mesacast do BBB Tá On ao lado de Marília e Tina, primeira e terceira eliminada do programa, e revelou que ficou decepcionado com um brother, que era um de seus aliados no programa.

Antes de expor a decepção, os três foram questionados sobre quais participantes eles eliminariam por serem plantas. Tina, então, escolheu o ator Gabriel Santana, Marília contou que tiraria a cantora Aline Wirley e Gabriel optou por Domitila.

Depois, o modelo disse que pensou melhor e decidiu mudar sua escolha. Para a surpresa de todos, ele disse que eliminaria Fred. O ex-BBB explicou que o youtuber e influenciador digital teve algumas atitudes que não o agradou.

"Me decepcionou o fato de tocar o Big Fone, ele [Fred] levantar, não correr e não fazer nada. Não tira meu nome da boca! A estratégia dele é não se comprometer", desabafou Gabriel na atração.

Reencontro com brother

Após disparar diversos comentários racistas contra Bruno Gaga dentro do BBB 23, o modelo Gabriel Fop pediu desculpas por ter causado constrangimento ao colega dentro do confinamento. O ex-brother afirmou que sente interesse em reencontrá-lo após o programa.

"Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada", disse ele.

Triste com a repercussão negativa, ele garantiu que gostaria de reencontrar o colega. "Na hora que ele sair, trocar uma ideia com ele, pedir desculpas mesmo que ele não tenha se sentido ofendido. Vai ser necessário e importante fazer isso", afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!