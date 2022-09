Gabi Martins seduz seguidores com biquíni recortado: “Espetáculo”

A ex-BBB Gabi Martins fez os fãs irem à loucura com seu biquíni sensual

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 19h32

Nesta sexta-feira, 2, a ex-BBB Gabi Martins (25) levou seus fãs à loucura após aparecer com um conjunto de biquínis ousados.

Durante um vídeo postado em suas redes sociais, a cantora sertaneja aparece dançando sensualmente e mostrando uma coleção de roupas de banho. Um dos modelitos é super chamativo, e tem um recorte na região dos seios, revelando a pele e cobrindo apenas o essencial com um coração.

“Toda mulher merece um biquíni que nos valorize e que nos deixe linda para aproveitar esse calorzão!”, colocou ela na legenda.

A seção de comentários da publicação simplesmente explodiu de elogios para a ex-sister: “Que espetáculo”, “Além de linda é super talentosa”, “Uma gata dessa viu, chama os bombeiros”, colocaram alguns de seus seguidores apaixonados no look da sertaneja.

Confira o vídeo com os biquínis de Gabi Martins:

Gabi Martins faz showzão em sua primeira vez em Barretos

No mês passado, a cantora Gabi Martins realizou um sonho de se apresentar em Barretos, um dos maiores festivais sertanejos do país, subindo no palco e cantando para uma multidão de fãs.

Em seu repertório entram hits como Neném, Recaidinha, Prints, Joga o Laço e Coração Álcool em Gel, entretendo o público com modões sertanejos e músicas internacionais.

"Foi muito incrível, estou muito feliz. Desde que eu nasci, tinha o sonho de estar ali. É uma magia inexplicável. Me emocionei diversas vezes e agradeci a Deus, primeiramente, e ao público por estar realizando este sonho", disse ela sobre a ocasião.

Gabi também esbanjou estilo com dois looks durante a apresentação. O primeiro, preto, com aplicações de cristais, usado durante uma aparição que fez. Já o segundo, usado para o show principal, ela apostou em um vestido com mini blazer off white, com franjas de strass e um chapéu de cowgirl.