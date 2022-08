Gabi Martins celebrou a realização de um sonho ao fazer seu primeiro show na Festa do Peão de Barretos

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 15h19

No último final de semana, Gabi Martins (25) realizou um sonho antigo de se apresentar em Barretos, um dos maiores festivais sertanejos do país. A artista subiu no palco e cantou para uma multidão de fãs que foram prestigiá-la nesse momento tão especial.

No repertório, a loira cantou seus hits, entre eles Neném, Recaidinha, Prints, Joga o Laço e Coração Álcool em Gel, além de entreter o público com muitos modões sertanejos e até canções internacionais.

"Foi muito incrível, estou muito feliz. Desde que eu nasci, tinha o sonho de estar ali. É uma magia inexplicável. Me emocionei diversas vezes e agradeci a Deus, primeiramente, e ao público por estar realizando este sonho", falou ela sobre a ocasião.

Além de arrasar nos vocais, Gabi também esbanjou estilo ao usar dois looks durante a apresentação. O primeiro, preto, com aplicações de cristais, usado durante uma aparição que fez durante o dia. Já para o show principal da noite, ela apostou em um vestido com mini blazer off white, com franjas de strass e um chapéu de cowgirl.

Nos bastidores, Gabi Martins ainda posou ao lado de seus pais que foram ao local para dar um grande apoio e ver de perto a realização do sonho da filha.

Confira algumas fotos do primeiro show de Gabi Martins em Barretos:

Gabi Martins faz showzão em sua primeira vez em Barretos. Crédito: Divulgação

