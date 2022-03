Gabi Martins mostra encontro com Jade Picon, eliminada do BBB 22: ''Meu amor''

A cantora Gabi Martins publicou algumas fotos ao lado de Jade Picon, a sétima eliminada do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 18h25

Gabi Martins(25) usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques ao lado de Jade Picon(20), a sétima eliminada do BBB 22.

A cantora participou do Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quarta-feira, 9, e foi surpreendida com a presença da influenciadora digital.

No feed do Instagram, Gabi celebrou o encontro com a ex-BBB. "Eu cantando ao vivo e de repente a lindona @jadepicon aparece. Deus abençoe você meu amor! #bbb #encontro", escreveu a artista na legenda da publicação.

A eliminação

Jade Picon disputou o paredão contra Arthur Aguiar (33) e Jessilane Alves (26). A influencer deixou o programa com 84,93% dos votos. O ator recebeu 1,77% dos votos e a professora 13,30%.

Antes de participar do Encontro, a empresária tomou café da manhã com Ana Maria Braga (72) e foi questionada sobre sua relação com Arthur, seu grande rival no reality. Além disso, a apresentadora quis saber se a eliminada estava apaixonada pelo ator.

Confira: