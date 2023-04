Fred Desimpedidos se declara para Larissa após eliminação no BBB23: ‘Orgulho’

Professora de educação física Larissa Santos deixa o BBB23 antes de final, e ganha linda homenagem de affair, Fred Bruno

Na madrugada desta segunda-feira, 24, o youtuber e influenciador digital de futebol Fred Bruno, do canal Desimpedidos, usou suas redes sociais para se declarar para a professora de educação física Larissa Santos, que se tornou a última eliminada do Big Brother Brasil 23, antes da grande final, que irá consagrar a grande campeã do reality, entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao.

“Larinha, vem brilhar aqui fora! O que define sua trajetória nesse BBB é CORAGEM! Desde o dia em que entramos na casa você jogou, se jogou, foi pra cima com muita autenticidade, personalidade e humildade!”, começou o influenciador de futebol, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“Mesmo tendo contato com o mundo aqui fora, vendo tudo o que a internet é capaz de falar sobre quem tá lá dentro, você se jogou novamente, cheia de coragem e conquistou o Top 4 do Big Brother!! Tenho muito orgulho de tudo o que você viveu lá dentro e tenho certeza que terei muito orgulho de tantas conquistas que estão por vir aqui fora. Beijo e até daqui a pouquinho”, finalizou Fred Bruno.

Nos comentários, a personal trainer fez questão de responder ao texto lindo escrito pelo affair. “‘Se der bom ou ruim, a gente tá junto’, lembra?! Obrigado por tudo!”, exaltou Larissa, completando a mensagem com inúmeros emojis de corações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)



Larissa faz comentário inesperado sobre Fred durante participação no Bate-Papo BBB após eliminação do reality

Eliminada do BBB 23, da Globo, no Top 4 da atração, Larissa participou do programa Bate-Papo BBB e recebeu um recado ao vivo de Fred. O jornalista rasgou elogios para a amada, que não perdeu a oportunidade e quis saber se ele engatou um novo romance fora da casa mais vigiada do Brasil.