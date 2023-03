Fora do BBB23, Fred surpreende ao revelar para quem vai sua torcida: "Merece"

Fred surpreende ao revelar quem deve ganhar o prêmio; brother também contou que só quer contato com 4 participantes

Eliminado do BBB23, o médico Fred Nicácio revelou para quem vai sua torcida no reality. Agora fora da disputa pelo prêmio milionário do reality, ele disse que vai manter a escolha que fez ainda no início do programa.

"Desde o primeiro jogo da discórdia, quando tinha o pódio e as duas bombas, eu puxei para o pódio a Domitila. E eu vou permanecer nesse lugar porque ela é uma jogadora que joga com o coração , assim como eu, mas também tem bastante racionalidade", garantiu ele.

O brother também disse que os dois tem afinidades. "A vivência dela é muito parecida com a minha. Acho que ela merece muito o primeiro lugar e espero que ela chegue lá", declarou ele para a Globo após o fim de sua participação no programa.

Na mesma entrevista, ele ainda revelou que só quatro brothers serão seus amigos aqui fora. "Domitila, Sarah Aline, Gabriel Santana, Marvvila... E acho que só, viu? Porque reduziu uma galera (risos). Tinha uma lista um pouquinho maior, mas está diminuindo, tá brabo! (risos)", afirmou ele.

Eita!

Na manhã desta quarta-feira, 1, Bruna Griphao que indicou Fred Nicácio ao Paredão que acabou o eliminando do BBB 23, mudou de ideia e passou a elogiar o médico e apresentador no Raio-X.

“Sobre o Fredão, segue o game. Que ele brilhe muito lá fora, a gente tem certeza que ele vai brilhar. E ele tem muita coisa a acrescentar pelo mundo, é um cara genial”, disse a atriz.