BBB 23: Bruna Griphao se contradiz e elogia Fred Nicácio após eliminação

Após mandar Fred Nicácio para berlinda, Bruna Griphao elogiou rival eliminado do BBB 23: "Cara genial"

Se arrependeu? Bruna Griphao (23) foi a responsável por emparedar Fred Nicácio (35), que foi eliminado na última terça-feira, 28. Líder da semana no BBB 23, a loira mandou o rival direto para a berlinda, mas mudou o discurso após sua saída e rasgou elogios para o médico durante seu Raio-X na manhã desta quarta-feira, 01.

Ainda com sono, a loira iniciou seu discurso no vídeo diário falando sobre as emoções da noite anterior: "Muito feliz ontem e hoje pela vitória do Sapato, teve um momento ali que eu falei: 'Caraca, o Papato vai sair'. E a gente desacreditou muitas vezes que ele fosse ficar, mas, graças a Deus, ao Papato e ao coração dele, ele está aqui”, disse sobre o aliado, que também foi emparedado.

Já quanto a Nicácio, Bruna parece ter mudado sua perspectiva agora que o médico está fora da disputa na casa mais vigiada do Brasil: "Sobre o Fredão, segue o game. Que ele brilhe muito lá fora, a gente tem certeza que ele vai brilhar. E ele tem muita coisa a acrescentar pelo mundo, é um cara genial”, disse a loira.

Bru disse que está feliz pelo Sapato ter ficado e que chegaram a desacreditar, mas que graças a Deus, ao Sapato e ao coração dele, ele ficou. Ela disse que o Fred vai brilhar e que ele é um cara genial! 💜



Mas aqui fora, Fred Nicácio não aparenta ter o mesmo carinho pela ex-rival. Assim que deixou o reality, o médico participou do 'Bate Papo BBB' e opinou sobre alguns confinados. Quando perguntado quem seria a maior biscoiteira da casa, ele não hesitou em indicar a atriz: "A Bruna né, gente. O que ela quer ganhar de biscoito não está no gibi”, disparou.

