Fora do BBB 24, Yasmin Brunet desabafa sobre transtorno alimentar

Em entrevista, Yasmin Brunet refletiu sobre autoimagem e transtorno alimentar, além de citar a importância da terapia. "Aprendendo a me amar mais"

Sendo a 12ª eliminada do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet está em busca de retomar sua rotina após os aprendizados do programa. Em entrevista à Vogue divulgada nesta quinta-feira, 4, a ex-sister refletiu sobre autoimagem e falou sobre transtornos alimentares.

Yasmin compartilhou que desde sua eliminação, ela não tem conseguido dormir tranquilamente. "Ainda não consegui me situar bem na vida real. Estou com muita insônia, não estou conseguindo organizar muito bem os horários", disse ela, que acrescentou que aos poucos tudo vai entrando nos eixos.

Após tomar conhecimento dos comentários feitos sobre ela ainda dentro da casa, a modelo buscou voltar à terapia e dar maior atenção a uma questão aflorada dentro do confinamento: o trantorno alimentar.

"Isso estava muito mais organizado aqui fora. Quando me vi num lugar novo, na experiência mais louca da minha vida, completamente ansiosa, obviamente fui descontar tudo na comida, porque é isso que faço na minha vida aqui fora", relatou.

Yasmin também confessou que não conseguiu assistir por completo ao vídeo em que alguns brothers falam sobre seu corpo, apenas teve acesso a um trecho dele durante o programa Mesacast BBB. "Não tive coragem de assistir o que aconteceu no quarto, me deu muito nervoso".

"Vi vários momentos que eu estava comendo e pessoas da casa vinham criticar em tom de brincadeira. Parece que eu apaguei isso do meu cérebro, eu não me lembro desses momentos. Mas não tive coragem de assistir o que foi falado no quarto porque realmente me deixa muito desconfortável", prosseguiu a modelo.

Ainda durante entrevista à Vogue, a filha de Luiza Brunet refletiu sobre saúde mental e a importância de buscar ajuda. "Desde os 12 anos, quando comecei a desfilar, sempre tive transtornos alimentares de compulsão, restrição, anorexia... tomava remédio para emagrecer, fazia dietas malucas. Nunca gostei do meu corpo, sempre fui muito crítica comigo mesma.", iniciou. "Por mais que eu esteja dentro desse padrão ridículo - já que inventaram que tem que ter um padrão, o que acho absurdamente louco porque cada pessoa é ela mesma e ponto - não gosto, me vejo de uma forma que não me agrada", desabafou.

Yasmin Brunet também abordou sobre a autoimagem e comparação com outras mulheres. "Sempre me comparei muito com outras mulheres, sempre quis ter coisas que não tenho porque outra pessoa que eu admiro tem… ‘a bunda dela é mais bonita’, ‘o peito’, ‘o cabelo’... é sempre assim. Acho que nós, mulheres, comentemos esse grande erro com nós mesmas de ficar nessa comparação constante que não leva a nada a não ser desenvolver problemas sérios."

"Um dos meus motivos de ter medo de entrar no Big Brother era meu corpo, porque eu sabia que ia ficar muito vulnerável com as coisas que ninguém sabia que eram questões para mim. Eu preciso ainda digerir isso melhor, estou aprendendo a me amar mais, me aceitar cada dia mais, entender que aquilo lá foi um momento que eu estava completamente descompensada", continuou a ex-sister.

Na sequência, Yasmin confessou que está tentando se cobrar menos com relação ao seu corpo. "Saí com uma autoimagem péssima por tudo que eu ingeri lá dentro, eu estava 'inalando' comida. Engordei bastante lá dentro, o que é difícil aceitar na minha cabeça, mas estou tentando ser mais leve com esse tipo de coisa. Antigamente eu era muito rígida. Estou começando a ir em nutricionista, vou começar a malhar de novo".

"Acho que as mulheres e homens que tenham uma visão distorcida de si mesmo, a gente tem que se olhar com mais carinho, mais acolhimento, com mais amor. De forma alguma se comparar com outra pessoa porque, principalmente a maioria dos corpos que a gente se compara hoje em dia na internet, não são naturais. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Precisamos aprender a amar as qualidades e abraçar os defeitos vendo eles como o que te faz único. Acho que é a grande virada de chave que não é tão fácil, mas é um crescimento constante. O ideal é a gente ir se amando dia após dia e isso é o que eu estou tentando fazer.", aconselhou.

Por fim, a modelo compartilhou sobre a importância da terapia para todos. "Faço terapia, acho de absurda importância. Sei que infelizmente muitas pessoas ainda têm o pensamento que é coisa de “gente maluca”, mas acho essencial para você se entender, entender o comportamento humano. A gente é muito complexo. Faço terapia há muitos anos".

Yasmin Brunet pode apresentar seu próprio programa na GNT

A modelo Yasmin Brunet pode ganhar uma nova oportunidade em sua carreira. Após sua passagem pelo BBB 24, a filha de Luiza Brunet está sendo estudada pela Globo para estrear seu próprio programa.

Segundo a Folha de SP, a ex-BBB pode ganhar uma atração sobre moda e beleza no canal GNT, mesmo que ela não tenha agradado muito o público durante sua passagem pelo reality show. O motivo seria a boa aceitação comercial de Brunet, além de seu número de seguidores nas redes sociais, que atualmente chega a 6,8 milhões no Instagram.

A Globo também se interessa principalmente em seu recebimento nas redes sociais, já que a ex-esposa de Gabriel Medina consegue influenciar e conversar com o público jovem. Por isso, ela pode se tornar apresentadora de seu próprio programa no GNT, que está passando por uma reformulação.

O veículo afirmou que a emissora não cogita em apostar em Yasmin Brunet como atriz, mesmo após sua participação em Verdades Secretas, de 2015. Isso porque eles desejam aproveitar seu nome para projetos mais comerciais da empresa.