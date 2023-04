Finalistas do BBB 23 têm seus perfis temperamentais analisados por especialista: ''Reativa''

Especialista em temperamento analisa perfis das finalistas do BBB 23 e explica como sisters conseguiram chegar até o fim

A final do BBB 23 será nesta terça-feira, 25, e será protagonizada por Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao. As três sisters, de comportamentos bem diferentes, principalmente a atriz, que é mais explosiva que as amigas, tiveram seus perfis analisados pela especialista temperamental Fê Boaventura, que explicou como a personalidade delas as levaram até essa altura do jogo.

Segundo a profissional, que estuda os temperamentos, a ex-Rouge é uma pessoa calma e que não se envolve em conflitos, sendo bem observadora, como os telespectadores do programa já puderam perceber. Fê Boaventura a encaixou no perfil fleumático.

"Aline é clara, tranquila, super agradável, solicita, conciliadora, mas na maioria do jogo a gente viu a Aline mais observadora, então esse é um perfil fleumático, um perfil mais observador, introvertido, fala pouco", descreveu a cantora.

A especialista também falou sobre Bruna Griphao ser uma pessoa inquieta e explosiva, por isso, a loira é sanguínea.

"No meio, temos Bruna, quente, explosiva, reativa, movimentou todo o jogo, chegou até aqui justamente por isso, não víamos Bruna quieta um segundo, se envolveu em várias situações bem polêmicas, mas ela tinha o coração das pessoas, justamente o perfil sanguíneo, o perfil queridinho da galera, que é excelente pra um confinamento como esse porque traz movimento para o jogo", explicou o lado positivo deste perfil.

Assim como Aline Wirley, Amanda também é fleumática e talvez por isso, por serem mais quietas, elas foram chamadas de plantas algumas vezes no jogo. "Mesmo perfil temperamental de Aline, porque ela sempre ficava meio alheia, mas nada de boba, ela foi estratégica, deixando o temperamento comandar todo o jogo, não se envolveu em grandes tretas", comentou.

"Esse perfil fleumático, como é muito flexível, adaptável, fala só depois de pensar, trouxe uma certa calmaria pro jogo justamente porque não se envolve em grande tretas, vai comendo pelas beiradas e temos Bruna pra botar fogo nessas duas que é muito tranquila", explicou o equilíbrio das desérticas.

BBB 23: Bruna Griphao pede desculpas para a produção: 'Mau humor'

A atriz Bruna Griphao surpreendeu ao reconhecer que fez reclamações sobre a produção ao longo do BBB 23, da Globo. Enquanto estava na Prova da Finalista do reality show, ela pediu desculpas por suas atitudes ao longo do confinamento.

“Gente, eu queria dizer que amo vocês. Desculpa se eu fui pau no c* em algum momento. Para a produção também”, disse ela. Então, Amanda respondeu: “Olha, você foi... Mas eu também fui, então todo mundo foi em algum momento”.

Assim, a atriz justificou suas atitudes. “Todo mundo foi pau no c*... Acho que eu tenho que pedir mais desculpas para a produção do que para vocês. Às vezes eu acordo de mau humor mesmo”, afirmou. Por sua vez, Amanda brincou com a colega. “Você tem que dar um abraço em cada um da produção pela paciência que eles tiveram com você”, afirmou.

Por fim, Bruna alfinetou: “Mas ainda acho que a Domitila reclamou mais que eu”.