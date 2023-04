BBB 23: Bruna Griphao pede desculpas para a produção: 'Mau humor'

Antes de deixar a Prova da Finalista no BBB 23, Bruna Griphao fez pedido de desculpas para a produção e Amanda brincou: 'Tem que dar um abraço em cada um'

A atriz Bruna Griphao surpreendeu ao reconhecer que fez reclamações sobre a produção ao longo do BBB 23, da Globo. Enquanto estava na Prova da Finalista do reality show, ela pediu desculpas por suas atitudes ao longo do confinamento.

“Gente, eu queria dizer que amo vocês. Desculpa se eu fui pau no c* em algum momento. Para a produção também”, disse ela. Então, Amanda respondeu: “Olha, você foi... Mas eu também fui, então todo mundo foi em algum momento”.

Assim, a atriz justificou suas atitudes. “Todo mundo foi pau no c*... Acho que eu tenho que pedir mais desculpas para a produção do que para vocês. Às vezes eu acordo de mau humor mesmo”, afirmou. Por sua vez, Amanda brincou com a colega. “Você tem que dar um abraço em cada um da produção pela paciência que eles tiveram com você”, afirmou.

Por fim, Bruna alfinetou: “Mas ainda acho que a Domitila reclamou mais que eu”.

Vale lembrar que Bruna Griphao foi a segunda participante a deixar a Prova da Finalista na madrugada desta sexta-feira, 21. Poucas horas após a saída de Larissa, ela deixou a prova. Apenas Aline e Amanda continuavam na disputa durante a manhã.

Saiba como é a Prova da Finalista no BBB 23

Na prova da finalista do BBB 23, as sisters ficam sentadas em um banco giratório e precisam segurar um disco. Elas podem apertar um botão para parar o giro do banco por 30 segundos, mas o botão é limitado a 15 usos ao longo da competição. Quem derrubar o disco no chão está eliminada da prova. A vencedora será quem resistir por mais tempo.

A vencedora da Prova da Finalista garante a sua vaga na grande final do BBB 23, que acontece na próxima terça-feira, 25. As outras três participantes vão se enfrentar em um paredão e uma delas vai deixar a casa no próximo domingo, 23.

Vale lembrar que o prêmio do BBB 23 já está no valor de R$ 2.820.000 e ainda pode aumentar.