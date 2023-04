BBB 23: Saiba quem continua na Prova da Finalista

Duas participantes continuam na disputa da Prova da Finalista do BBB 23. Saiba quem já saiu

A Prova da Finalista continua sendo disputada na casa do BBB 23, da Globo. A disputa começou na noite de quinta-feira, 20, e segue a todo vapor no reality show para saber quem está direto na grande final.

Na manhã desta sexta-feira, 21, a competição continuava com apenas duas sisters: Aline Wirley e Amanda. Isso porque Larissa e Bruna Griphao deixaram a prova antes da competição completar oito horas de duração.

Larissa foi a primeira participante a deixar a prova por volta das 4h da madrugada. Ela deixou o círculo, que precisava segurar, cair no chão ao cochilar. Sozinha na casa, ela caiu no choro. Cerca de duas horas depois, Bruna também foi eliminada da prova ao deixar o círculo cair. Ela abaixou a cabeça em sinal de tristeza e pediu desculpas. Logo depois, ela desejou boa sorte para quem continua na prova.

Na prova, as sisters ficam sentadas em um banco giratório e precisam segurar um disco. Elas podem apertar um botão para parar o giro do banco por 30 segundos, mas o botão é limitado a 15 usos ao longo da competição. Quem derrubar o disco no chão está eliminada da prova. A vencedora será quem resistir por mais tempo.

A vencedora da Prova da Finalista garante a sua vaga na grande final do BBB 23, que acontece na próxima terça-feira, 25. As outras três participantes vão se enfrentar em um paredão e uma delas vai deixar a casa no próximo domingo, 23.

Vale lembrar que o prêmio do BBB 23 já está no valor de R$ 2.820.000 e ainda pode aumentar.

