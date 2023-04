BBB23: Bruna Griphao confessa sobre final: ‘Não achava que era capaz’

Bruna Griphao surpreende ao revelar que não se imaginava como uma das finalistas do BBB23

A atriz Bruna Griphao (24) pegou o público de surpresa com uma confissão na manhã desta segunda-feira, 24, durante seu Raio-X. Acontece que a loira, uma das finalistas do reality ao lado de Amanda Meirelles (32) e Aline Wirley (38), foi sincera e admitiu que não se achava capaz de chegar na final do BBB23.

No vídeo diário, a atriz inicia o relato com um agradecimento: “Estou muito feliz. Muito, muito, muito. Obrigada por terem me deixado ficar. Eu nem acredito que estou na Final. Pra mim, é muito surreal pensar que cheguei até aqui, que vocês me deixaram chegar até aqui”, Bruna comemorou a trajetória na casa mais vigiada do Brasil.

Em seguida, a artista revelou: “Quando eu entrei por aquela porta, eu queria, óbvio, mas eu não imaginava que seria possível. Eu não imaginava que eu era suficiente, que eu era capaz. Estou muito feliz, de verdade”, Bruna confessou e aproveitou para lamentar a eliminação de Larissa na última noite: “Queria ficar com a Larinha, mas eu sei que a Larissa cumpriu a missão dela aqui”, disse.

Para finalizar, Bruna agradeceu mais uma vez o apoio do público e pediu para se tornar a campeã do reality: “Muito feliz, muito obrigada. Não achava que eu era capaz de estar aqui. Eu queria, mas eu não achava. E estou muito feliz de estar com a Aline e a Amandinha. Quero muito pedir para ganhar", declarou. A vencedora do BBB23 será revelada na próxima terça-feira, 25.

