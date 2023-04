BBB23: Amanda surpreende e faz apelo para Cara de Sapato: "Você me conhece"

Amanda surpreende ao ir ao confessionário e faz pedido ao brother que deixou o BBB23

A sister Amanda surpreendeu o público nesta segunda-feira, 24, ao fazer um pedido para Cara de Sapato. No confessionário onde gravou o Raio-X, ela começou mandando um recado para Larissa, que ficou de fora da grande final.

"Recebam o nosso 'furacão Larinha'! Bom, sair da onde eu vim e chegar até aqui é inacreditável. Se você é determinado a fazer tudo pelo seu sonho, este lugar aqui também pode ser seu", disparou,

Na véspera do grande dia, a sister então reconheceu que será uma disputa acirrada. "Sei que estou aqui nesse final de campeonato com duas feras, mas, vocês sempre foram minha carta na manga. Eu peço para que todo mundo vote para eu ficar. Sei que tem muita gente que torce por elas, elas são fortíssimas, são duas mulheres incríveis. Mas eu vim pelo prêmio, quero muito conseguir ganhar ele e conto muito com a ajuda de vocês".



Amanda então citou Cara de Sapato e pediu ajuda para vencer o programa. "Então, todo mundo, pessoal da área da saúde, pessoal do Brasil inteiro que faz os 'corre' da família, por favor, me ajude a ganhar. Sapato, espero que você esteja organizando aí o maior mutirão também. Você me conhece aqui. E muito obrigada, estou muito feliz de ter chegado até aqui".

REVELAÇÕES

A mexicana Dania Mendez surpreendeu ao falar sobre o lutador e ex-BBB Cara de Sapato em uma live com seus fãs nas redes sociais. Ela foi questionada se já falou com ele após o reality show, mas ela negou e relembrou toda a situação que aconteceu com os dois. Isso porque ele foi expulso do programa após ser acusado de importunação sexual contra ela.

Dania contou que os dois não se falaram desde o ocorrido e que refletiu sobre a situação. “Não tenho falado com Sapato. Acho que já questões muito sensíveis. Eu, no final do dia, por dentro não sabia como tudo havia sido ampliado aqui fora. E foi algo forte”, disse ela.