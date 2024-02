Filho de Rodriguinho pede perdão para o pai: ‘Algumas discussões’

Filho de Rodriguinho, Gaab surpreende com mensagem sobre os desentendimentos com o pai no dia do aniversário do pagodeiro

Filho do cantor Rodriguinho, o cantor Gaab surpreendeu ao fazer um post de aniversário diferente para o pai, que está confinado no BBB 24, da Globo. Ele pediu perdão para o pai pelos desentendimentos que tiveram nos últimos tempos e contou que quer reencontrar o pai quando ele sair do reality show para dar um abraço.

Na mensagem, o artista começou com seus desejos de aniversário para o pai. "Feliz aniversário Pai, te amo muito. Confesso que fico assustado de ver você chegando nos 50… kkkkk Queria que você fosse novo pra sempre", disse ele.

E completou sobre os atritos entre os dois. "Esse ano passado tivemos algumas discussões e confesso que se pudesse voltar no tempo e não falar nada do que eu te falei, eu voltaria… não sei o que te significou, e nunca te perguntei sobre, de vergonha mesmo… Já pedi perdão a Deus, mas ainda não a você, perdão pai! Quando você sair do programa quero te dar um abração, por causa disso e por causa de todos os abraços que deixei de te dar por besteiras da minha cabeça… feliz aniversário pai, eu te amo muito", finalizou.

View this post on Instagram A post shared by Gaab (@gaab)

Rodriguinho chorou na casa do BBB 24

O cantor Rodriguinho ficou emotivo na manhã desta terça-feira, 27, na casa do BBB 24, da Globo. É o dia do aniversário dele e também é noite de paredão, no qual ele disputa a preferência do público contra Fernanda e Lucas Henrique.

No quarto Gnomo, ele caiu no choro e se cobriu com o edredom para derrubar suas lágrimas longe das câmeras. Os amigos viram a cena e ficaram ao redor dele para apoiá-lo.

Fernanda fez carinho em Rodriguinho e tentou tranquilizá-lo. "A gente está aqui com você. O Brasil inteiro te amando, sua família. Está todo mundo mandando energia positiva para você hoje”, afirmou ela. Então, ele respondeu: “Está tudo bem, gente. Vai passar, daqui a pouquinho passa”.