BBB 24: Rodriguinho tem crise de choro no dia do aniversário e de paredão

Rodriguinho não segura a emoção e cai no choro embaixo do edredom no dia do seu aniversário e também em seu primeiro paredão no BBB 24

O cantor Rodriguinho ficou emotivo na manhã desta terça-feira, 27, na casa do BBB 24, da Globo. É o dia do aniversário dele e também é noite de paredão, no qual ele disputa a preferência do público contra Fernanda e Lucas Henrique.

No quarto Gnomo, ele caiu no choro e se cobriu com o edredom para derrubar suas lágrimas longe das câmeras. Os amigos viram a cena e ficaram ao redor dele para apoiá-lo.

Fernanda fez carinho em Rodriguinho e tentou tranquilizá-lo. "A gente está aqui com você. O Brasil inteiro te amando, sua família. Está todo mundo mandando energia positiva para você hoje”, afirmou ela. Então, ele respondeu: “Está tudo bem, gente. Vai passar, daqui a pouquinho passa”.

Thiaguinho manda recado para Rodriguinho

Thiaguinho surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao enviar uma mensagem especial para celebrar o aniversário de Rodriguinho. Amigo de longa data do cantor, o pagodeiro está completando seus 46 anos, confinado no Big Brother Brasil 24, mas corre o risco de ser eliminado ainda hoje, com o resultado do paredão previsto para esta terça-feira, dia 27.

Em um gesto de carinho, Thiaguinho chamou o amigo de "irmão" e demonstrou que não se preocupa com um possível 'cancelamento' do artista fora do reality show global. Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o cantor resgatou alguns registros dos dois juntos em viagens e festas e prestou uma bela homenagem ao pagodeiro.

"E hoje é dia de comemorar a vida desse irmão que a vida me deu... São 21 anos de amizade. Muitas histórias boas, difíceis também. Risadas, choros. E muita música boa", Thiaguinho iniciou. “Só a gente sabe o quanto já nos ajudamos e fazemos parte da história da vida um do outro”, o cantor reforçou a importância da amizade com o brother.

“Que seu novo ciclo te fortaleça e te ilumine! Amo você e sua família”, completou. Por fim, Thiaguinho contou que está sentindo falta do amigo durante o confinamento: “Saudade, meu irmão. Feliz aniversário e conta comigo! Como diz nossa canção, a amizade é tudo”, ele celebrou a parceria antiga com Rodriguinho.