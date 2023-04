Fernanda Paes Leme dá opinião sincera sobre o BBB 23: ''Me incomodo muito''

Apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme faz críticas ao reality BBB 23 e diz que não está mais assistindo

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) foi sincera ao dar sua opinião sobre a reta final do Big Brother Brasil 23, que chega ao fim no próximo dia 25.

Em sua conta no Twitter, na noite de quarta-feira, 12, a atriz contou que parou de assistir ao programa comandado por Tadeu Schmidt (48). A artista disse que se incomoda com acontecimentos no confinamento e fica mal quando acompanha a casa mais vigiada do Brasil.

"O ranço quando se instaura impede até de ver programa de tv… Eu de verdade me incomodo muito com tanta coisa desse BBB, que me afastou real do programa. Evitando mesmo. E quando eu assisto, não comento… afinal parte das torcidas são bem grosseiras", escreveu Fe Paes Leme na rede social.

Confira o post de Fernanda Paes Leme sobre o BBB 23:

Fernanda Paes Leme surge em clima de romance com o noivo e se declara

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Recentemente, o noivo da atriz e apresentadora, Victor Sampaio, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques em que aparece trocando carinho com o amado, que está fazendo 31 anos, e falou sobre a felicidade de poder celebrar o novo ciclo ao lado dele. Além disso, ela também se declarou para o aniversariante do dia.

"Ele é meu Mó, meu N O I V O, meu @victorasampaio. Como é bom celebrar a vida. Celebrar novas fases, novos ciclos. Celebrar você, meu amor. Por tudo que vivemos e tudo que vamos viver, te desejo muito mais amor, saúde, leveza, aconchego no pescoço e beijinho no nariz. Prometo que hoje eu durmo bem agarradinha! Te desejo em todos os sentidos. Viver com você é bom demais! Feliz aniversário. Te amo!", declarou.

