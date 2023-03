Fernanda Paes Leme surge em clima de romance com o noivo e se declara: "Viver com você é bom demais"

A atriz Fernanda Paes Leme comemorou o aniversário do noivo, Victor Sampaio, com bela homenagem nas redes sociais

Fernanda Paes Leme (39) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 23, o noivo da atriz e apresentadora, Victor Sampaio, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques em que aparece trocando carinho com o amado, que está fazendo 31 anos, e falou sobre a felicidade de poder celebrar o novo ciclo ao lado dele. Além disso, ela também se declarou para o aniversariante do dia.

"Ele é meu Mó, meu N O I V O, meu @victorasampaio. Como é bom celebrar a vida. Celebrar novas fases, novos ciclos. Celebrar você, meu amor. Por tudo que vivemos e tudo que vamos viver, te desejo muito mais amor, saúde, leveza, aconchego no pescoço e beijinho no nariz. Prometo que hoje eu durmo bem agarradinha! Te desejo em todos os sentidos. Viver com você é bom demais! Feliz aniversário. Te amo!", declarou Fernanda na legenda da publicação.

Fernanda e Victor estão juntos desde janeiro de 2021, e ficaram noivos em maio do ano passado, durante uma viagem em Miami, nos Estados Unidos.

Confira a homenagem de Fernanda Paes Leme para o noivo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!