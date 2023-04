Felipe Prior solta o verbo sobre final do BBB 23: 'Nenhum protagonista'

Em entrevista à CARAS, Felipe Prior fala sobre vitória de Amanda e dispara contra falta de comprometimento dos participantes

Assim como muitos brasileiros, o ex-BBB Felipe Prior (30) também não se empolgou com o BBB 23. Em meio a previsão da vitória de Amanda, o empresário lamentou que a temporada deste ano não teve protagonistas fortes o suficiente para engajar o público.

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Prior fez uma breve avaliação do BBB 23 e garantiu que a edição foi repleta de pequenos erros, apesar de ter sido um sucesso publicitário.

"Eu não vi nenhum protagonista nesta edição, não vi nenhum cara com aquele sangue no olho. Talvez o que mais chegou perto foi o Alface, que vivia o mundo de verdade e que tinha horas que se expressava mal, muitas vezes sabia pedir desculpas ou não, assim como na vida real", disparou.

Diante das apostas envolvendo o favoritismo de Amanda ao prêmio milionário, ele afirmou que não acha justo. Segundo Prior, a médica não fez por merecer a bolada acumulada de mais de R$ 1,5 milhão.

"Eu sempre gostei dela, não tenho nada contra e acho que ela é até divertida, foi para curtir e viver o Big Brother. Mas em relação ao jogo, estratégia e a ser aquela pessoa que é o porta-voz, em nenhum momento ela foi. Ela está ganhando sem fazer nada . Na minha opinião, ela não está fazendo por merecer, como outros personagens e protagonistas de outros programas fizeram para ganhar", disse.

Em uma edição marcada pela baixa audiência e pela revolta do público com os resultados das votações, Prior comentou sobre as torcidas organizadas. Segundo ele, a produção do reality não deve mudar tão cedo o formato de votação, já que ajuda na divulgação de anúncios publicitários.

" Se eles quisessem acabar com isso, eles acabariam muito fácil. Era só colocar um voto por CPF . Esses números aí são fictícios. Na minha opinião, nem mesmo os robôs querem votar nesse Big Brother", comentou.

Em uma breve avaliação, o ex-BBB apontou que o programa precisa ir em busca de pessoais reais e dispostas a se jogar de cabeça nas dinâmicas: "Não emplacou muito porque hoje o Big Brother não é um jogo da vida real, é um jogo fictício onde as pessoas que entram, não querem mais ganhar o prêmio. Tanto que eles tentaram aumentar o valor. As pessoas hoje entram para aparecer, eu nunca tive esse sonho".

POSSÍVEL FRACASSO DAS SISTES

Diante da revolta dos telespectadores e até mesmo de uma torcida para que Amanda, Bruna e Aline tenham um péssimo pós-BBB, Prior acredita que é importante correr atrás das oportunidades: "Não posso falar sobre as outras pessoas, cada um vai criar sua história aqui fora. O esquecimento vai muito de como você trata seu público, vai da própria pessoa . Se ela quiser se trancar em uma toca e não aparecer para ninguém, ela vai cair no esquecimento".

Passados três anos desde sua eliminação do BBB 20, Felipe só tem a celebrar pelas suas conquistas. Ele garante que o programa lhe trouxe muitos benefícios. "Hoje eu estou fazendo trabalhos com diversas marcas, tudo com minha passagem pelo programa. Graças a Deus tenho bastante trabalho, mesmo três anos depois que saí. Muitas marcas procuram meu engajamento, que é muito forte, para eu fazer propaganda de produtos", contou.