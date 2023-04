Fãs de Amanda do BBB23 surtam após mensagem de Paulo Vieira: "Porca"

EX

O humorista Paulo Vieira está sendo criticado nas redes sociais nesta quarta-feira, 5, após fazer uma piada com Amanda, participante do BBB23. Ele não citou o nome da sister, mas fez referência à fama de falta de higiene que persegue a médica.

"Às vezes eu fico pensando que ter higiene é mais importante que ter inteligência, porque gente boba não me passa tanta raiva quanto gente porca ", disparou ele sem o menor pudor em seu perfil em uma rede social.

Após a repercussão negativa da publicação, ele negou que estivesse se referindo à médica. "Gente eu tô falando da minha vida eu não penso só em BBB não. Sai chatos", disparou ele na mesma postagem realizada anteriormente.

A piada não pegou bem entre os fãs de Amanda. "Eita e pode isso? Você trabalhando no programa falar mal dos participantes? Ou aqui também faz parte do quadro?", questionou um. "E a sua alma será que tá limpa? Teu caráter tá limpo? Consciência tá limpa? Eis a questão", escreveu outro.

Confusão na casa do 'BBB23'

Clima tenso entre os brothers! Com o BBB23 chegando próximo do fim, os confinados estão com o ânimo à flor da pele e por isso, acabam discutindo por alguns motivos inusitados, como aconteceu com Ricardo (30) e Larissa (23) nesta quarta-feira, 05. Os ex-aliados tiveram uma briga feia por conta da louça da casa.

Tudo começou quando a educadora física alegou que tinha lavado a louça da cozinha da Xepa na noite anterior. Mas Ricardo decidiu confrontá-la, afirmando que Sarah Aline (25) foi a responsável pela limpeza: "Ela tava lavando aqui ontem à noite, ela arrumou", o brother disse indignado, acusando a sister de mentir sobre a tarefa.