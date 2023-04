Fã-clube do bem! Admiradores de Amanda arrecadam doações para ONG de Domitila

Fãs de Amanda fizeram uma vaquinha para ajudar o Centro de Atendimento a Meninas e Meninos de Domitila

Os fãs de Amanda se reuniram para fazer uma boa ação e mostrar que o jogo acabou e a solidariedade é o que fica.

A torcida da médica arrecadou mais de 22 mil reais para o CAMM (Centro de Atendimento a Meninas e Meninos), uma ONG criado pelos pais de Domitila em prol de alfabetizar crianças em situação de vulnerabilidade. Até a miss Alemanha chegou a ensinar os pupilos.

Nos stories, o perfil da entidade agradeceu a oferta e citou a DocShoe, como ficou conhecida a torcida da médica. Isso porque o nome partia de uma junção de doutora em inglês, 'doctor' e 'shoe' que significa sapato, simbolizando os fãs da amizade e romance de Amanda com o lutador Cara de Sapato.

"Nós do CAMM gostaríamos de agradecer à corrente do bem DocShoe, por cada pessoa que colaborou nesta campanha, que conseguiu arrecadar o valor de R$ 22.470,12 em doações Pix. Estamos todos muito felizes com essa corrente de solidariedade e apoio", anunciou o perfil do Centro nos stories.

Amanda mandou mensagens implorando para entrar no BBB

A campeã do BBB, Amanda enviou diversas mensagens para o perfil da rede Globo tentando se inscrever para participar do programa. Na mensagem direta do Instagram, a médica estava fazendo também a inscrição do irmão em 2017, quando enfrentou problemas e escreveu: "Não dá para fazer a inscrição do BBB há vários dias. Estou tentando fazer a do meu irmão". Depois, em 2021, ela parece não ter conseguido terminar o cadastro."Globo, abre as inscrições do BBB. Eu preciso terminar", afirmou.

Ela, então, fez uma autopropaganda: "Vocês não podem me perder, Globo! Sou médica intensivista, tava de plantão. Abre uma exceção, deixa eu enviar meu vídeo!". O pedido contou até com uma selfie.