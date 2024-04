EXCLUSIVO: Após o BBB, Raquele investe na carreira de cantora

Capixaba e ex-BBB Raquele vai começar aulas de canto, pensa em trabalhar como modelo e avisa que não vai abandonar a confeitaria

Prestes a participar da final do BBB 24, Raquele Cardozo conversa com exclusividade com a CARAS durante sessão de fotos no Museu Memorial Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Tietada entre uma foto e outra, ela ainda não se acostumou com a fama. “Pra mim, é estranho as pessoas saberem o meu nome. ‘Raquele, vamos fazer foto!’ ‘Raquele, grava um vídeo para não sei quem… ’ ‘Eu te amo!’ Meu Deus, que loucura é essa?! As pessoas querem me abraçar e eu gosto de abraço, querem conversar e eu quero conversar também, aí esqueço do mundo, acho que o mundo está só eu ali, conversando com aquelas pessoas. Estou amando muito receber esse carinho e amor das pessoas”, declara.

Tentando agarrar todas as oportunidades que vêm aparecendo, a capixaba, que teve a voz bastante elogiada nas redes sociais, planeja em investir na carreira de cantora. “Vou começar a fazer aula de canto para trabalhar mais a minha voz, acho que requer mais técnicas, mais estudo e é isso que vou correr atrás agora. E se surgir alguma oportunidade, claro que vou agarrar também, porque era um sonho, mas que eu não tinha condições e nem como erguer, então agora que estou tendo a oportunidade, quero sim levar para a frente”, avisa ela, que já cantou ao lado da dupla Matheus & Kauan durante um show da dupla sertaneja. “Fui convidada para assistir os meninos, quando cheguei no camarim, veio a surpresa do convite. Não tinha como falar não! Eu estava nervosa? Estava, era a primeira vez no palco, de frente para aquele monte de gente, fiquei bem nervosa na hora, mas foi um momento que vou levar pro resto da minha vida, foi um sonho realizado!”, recorda.

Além da voz, a beleza da ex-BBB também foi bastante elogiada aqui fora. “Fiquei surpresa, não esperava isso”, admite ela, que também não descarta trabalhar como modelo. “Já estão surgindo propostas por aí! Acho que dá para trabalhar muito bem esse lado de cantora e de modelo também, gosto muito dos dois”, diz ela, que já está ganhando dinheiro, mas nada que mude a vida. “Mas acho que estou no processo e no caminho certo para chegar nesse objetivo”, acredita.

E engana-se quem pensa que a confeitaria vai ficar no passado. “Eu não vou abandonar meu negócio, vou conseguir conciliar as coisas, mas, claro, que não vai ser como antes”, conta Raquele, que passava o dia na cozinha. Ao lado do noivo, Carlos Eduardo, a jovem vende docinhos. “A gente vai ter que conversar, ter uma estratégia, um planejamento, tudo certinho pra gente voltar, porque eu quero seguir o meu negócio. Os doces mudaram a minha vida, não quero abrir mão disso”, afirma.

O casamento com o eleito também vai acontecer, mas, por enquanto, só em 2025. “Vou casar, só não sei quando (risos). Não vai demorar, tá? Esse ano ainda acho que seria uma grande loucura, penso muito para o ano que vem, mas tudo pode acontecer”, finaliza.