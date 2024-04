Ex-BBBs se jogam na dança na festa da final do reality show

Após Davi ser declarado como o campeão do BBB 24, a equipe do reality show e os ex-BBBs se encontraram em uma festa no Rio de Janeiro

Na madrugada desta quarta-feira, 17, os ex-BBBs e a equipe do BBB 24 se reuniram em uma festa animada no Rio de Janeiro para celebrarem o fim de mais uma edição de sucesso. O evento aconteceu em uma casa de festas no Rio de Janeiro e contou com muita música.

Nas redes sociais, alguns vídeos de momentos da festa viralizaram. É possível ver Beatriz dançando no palco ao som do DJ. Os ex-BBBs Lucas Henrique e Luigi também se jogaram na dancinha no evento. Por sua vez, a ex-sister Raquele soltou a voz ao cantar para todo mundo.

A festa do pós-BBB já é uma tradição da emissora, que sempre reúne a equipe para celebrar o fim do trabalho após o anúncio do campeão.

Beatriz performando na festa de encerramento pic.twitter.com/Fvi8x7j3Mj — Dantas (@Dantinhas) April 17, 2024

Luigi e Buda se acabando na festa final do BBB24



pic.twitter.com/ZyqCfN5Wnt — Dantas (@Dantinhas) April 17, 2024

Raquele cantando na festa final do BBB



pic.twitter.com/aYo6Qm9soz — Dantas (@Dantinhas) April 17, 2024

Beatriz gravou seu primeiro comercial

A ex-BBB Beatriz fez várias propagandas para as marcas patrocinadoras do BBB 24 ao longo do confinamento. Agora, ela gravou o seu primeiro comercial para ser exibido na TV. Nesta terça-feira, 16, horas antes da grande final do reality show, ela apareceu em um estúdio de gravação.

Beatriz contou que fez um comercial que vai ao ar ainda nesta noite na telinha da Globo. “Meu Brasil do Brasil! Gente, estou muito feliz, acabei de gravar meu primeiro comercial de TV! Vocês têm noção? Meu primeiro comercial de televisão, Brasil!”, disse ela nos stories do Instagram.

Logo depois, ela falou sobre a experiência. “Foi incrível! Foi maravilhoso! Eu aprendi muito, me diverti muito, foi babadouro. E olha só, esse comercial, Brasil, ele vai ao ar essa noite, então fiquem aí ligadinho, não percam, porque vai ser babadouro. E eu quero saber o que vocês acharam”, comentou.