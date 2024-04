BBB 24: Beatriz grava seu primeiro comercial para a TV

Antes da grande final do BBB 24, Beatriz realiza sonho e grava seu primeiro comercial para ser exibido na TV

A ex-BBB Beatriz fez várias propagandas para as marcas patrocinadoras do BBB 24 ao longo do confinamento. Agora, ela gravou o seu primeiro comercial para ser exibido na TV. Nesta terça-feira, 16, horas antes da grande final do reality show, ela apareceu em um estúdio de gravação.

Beatriz contou que fez um comercial que vai ao ar ainda nesta noite na telinha da Globo. “Meu Brasil do Brasil! Gente, estou muito feliz, acabei de gravar meu primeiro comercial de TV! Vocês têm noção? Meu primeiro comercial de televisão, Brasil!”, disse ela nos stories do Instagram.

Logo depois, ela falou sobre a experiência. “Foi incrível! Foi maravilhoso! Eu aprendi muito, me diverti muito, foi babadouro. E olha só, esse comercial, Brasil, ele vai ao ar essa noite, então fiquem aí ligadinho, não percam, porque vai ser babadouro. E eu quero saber o que vocês acharam”, comentou.

O primeiro comercial estrelado por Beatriz vai ao ar no intervalo da grande final do #BBB24pic.twitter.com/zMPxyBWRTi — PAN (@forumpandlr) April 16, 2024

Look de Beatriz

A ex-BBB Beatriz Reis caprichou na escolha do seu look para a grande final do reality show BBB 24, da Globo, na noite desta terça-feira, 16. Ela surgiu nos bastidores da emissora carioca com um vestido longo poderoso.

A estrela escolheu um vestido dourado com muito brilho. O modelito longo e com mangas compridas destacou as curvas dela e ainda contou com fenda na perna e decote profundo.

Para completar o visual, ela fez a maquiagem básica e prendeu o cabelo em um rabo-de-cavalo alto.