Ex-BBBs já declararam torcida para possíveis vencedoras do reality; confira

Confira quais ex-BBBs já declararam torcida para as finalistas do reality show

O aguardado dia da final do BBB 23 finalmente chegou nesta terça-feira, 25, e, com ele, as últimas torcidas da internet para a grande vencedora. Com o trio de finalistas que podem levar o prêmio da casa mais vigiada do Brasil entre Bruna Griphao (24), Aline Wirley (41) e Amanda (32), as apostas dos fãs já começaram. Eles, porém, não são os únicos que já tem um preferido em mente. Os ex-BBBs também já deram os seus palpites sobre qual das sisters deve levar o prêmio para casa, confira:

Eliminada do BBB 23 na reta final, Larissa (24) chegou até o top 4 do reality show e já saiu do programa declarando torcida para uma das sisters que permaneceu na casa. A escolhida como aposta de vencedora da ex-BBB foi Bruna Griphao. "O que eu quero? Do meu coração? O meu primeiro lugar é da Bruna. Porque é minha irmã, minha parceira desde o começo. É quem eu quero que ganhem sem pensar duas vezes. Se não fosse eu, era ela", declarou Larissa no Bate-Papo BBB.

Quem também deixou o reality mas não parou de acompanhar o BBB foi Key Alves (23). A sister, que ficou conhecida por gerar diversas controvérsias na casa mais vigiada do Brasil, também tem uma favorita para levar o prêmio. Puxando um mutirão para Amanda, a ex-BBB foi direta em sua escolha. "Bora votar, eu sou time Amanda", declarou a jogadora de vôlei nas redes sociais.

Participantes de outras edições do BBB também não ficaram de fora da torcida. Sarah Andrade (31), que participou do BBB 21, apostou em Aline Wirley e Amanda como favoritas para levar o prêmio para casa. Bom dia, lindões! Reta final de BBB, como estão as torcidas? Eu amo Mami Aline e a Amandinha Tadeu”, disse ela em um post no Twitter.