Ex-BBB Vyni posta cliques ao lado de Maria e Luísa Sonza

O ex-BBB Vyni compartilhou fotos com Luísa Sonza, Maria e Mirella em festa

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 21h06

Nesta quarta-feira, 1, o ex-BBB Vyni compartilhou em seu Instagram alguns cliques ao lado de Maria, Luísa Sonza e Mirella.

Em uma festa com show de Ludmilla, que aconteceu na terça-feira, 31, o participante do BBB 22 dançou e ainda tirou fotos com as celebridades presentes.

No mesmo dia, o bacharel em Direito fez um procedimento estético e foi orientado a ficar de repouso. Porém, o ex participante do reality-show dirigido por Boninho foi à festa.

Na legenda do seu post, o cearense ainda brincou com o fato de não ter ficado de repouso. "'Viny, é pra ficar de repouso', o repouso...", debochou o amigo de Eliezer.

Maria e Mirella, que tiraram fotos com Vyni, apareceram nos comentários da publicação do jovem. "cara que ódio de você kkkkk", brincou a ex-BBB. E Mirella escreveu: "Eu amo".

Confira aqui os posts de Vyni na festa!

Uma publicação compartilhada por Vyni 💡 (@vyniof)