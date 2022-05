Eliezer fala sobre relação com Vyni dentro da casa do BBB

O ex-BBB Eliezer afirmou que se apaixonou por Vyni mas não da maneira que foi repercutida pelo público

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 20h57

Eliezer abriu o jogo sobre sua relação com Vyni no Big Brother Brasil 22. Depois de muitos comentários sobre a amizade entre os participantes ser algo a mais, o ex-BBB esclareceu tudo.

Em entrevista para o site O Fuxico, o designer contou que seu relacionamento com Vyni não foi interpretado de maneira correta pelo público. "Fui mal interpretado muitas vezes dentro do programa, principalmente minha relação com o Vyni", disse Eli.

O ex-BBB afirmou que nunca sentiu algo além de amizade com Vyni. "O Vyni tem uma história de vida em que ele nunca foi acolhido por várias questões. Talvez por a gente ter se conectado tanto, pessoas de mundos tão distintos, tão diferentes, foi uma surpresa para ele. Aqui fora eu não tinha uma amizade tão forte com um homem gay. Eu nunca senti paixão. Dele me olhar como um homem, como uma coisa sexual. Eu não sentia esse olhar dele para esse aspecto", contou o participante que gravou um vídeo com Viih Tube.

O semifinalista do BBB 22 ainda se declarou para o amigo: "Se o Vyni se apaixonou por mim, eu me apaixonei pelo Vyni também. Se as pessoas interpretam isso como uma paixão, até eu me apaixonei pelo Vyni. Mas não da maneira que as pessoas viam".

