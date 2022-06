Ex-BBB Vyni passa por harmonização facial e celebra: ‘’O mais natural possível’’

Vyni, do BBB 22, aparece mais confiante e irreconhecível com visual diferente após harmonização facial

O ex-BBB Vyni (30) surpreendeu a web com uma nova mudança no visual! O influenciador teve um dia de beleza e revelou que aderiu à harmonização facial, porém, de forma mais natural.

Na noite da última terça-feira, 31, o nordestino compartilhou em seu perfil no Instagram, detalhes da visita à clínica.

Após mostrar os resultados no Instagram Stories da Dr. Andressa Barros, que realizou os procedimentos no ex-brother, ele impressionou os fãs com a transformação e revelou que irá mostrar a evolução da harmonização diariamente nas suas redes socias.

Ainda na última noite, o influenciador, que está hospedado em São Paulo, curtiu a noite paulistana acompanhado da ex-BBB Maria (21) e da MC Mirella (23).

Ex-BBB Vyni passa por harmonização facial e mostra os primeiros resultados: