Ex-BBB Vinicius ganha flores pela primeira vez: "Obrigado por essa surpresa"

Vinicius, ex-participante do BBB 22, ganhou uma presente muito especial.

Em seu perfil no Instagram, o influenciador digital postou algumas fotos do primeiro buquê de flores que ganhou e ficou muito emocionado com a surpresa.

"Ontem eu recebi flores. Pela primeira vez na vida eu recebi flores. Eu amo flores! Obrigado por essa surpresa, meus amores, meus 'baixa-renda'", escreveu ele, contando que recebeu o presente dos seus fãs. Além das rosas-vermelhas, ele ganhou balões em formato de coração.

Em segui, Vyni escreveu o trecho de uma música de Maria Gadú (35). "Ah, e agora tô com essa canção da @mariagadu na cabeça: Que dance a linda flor, girando por aí / Sonhando com amor, sem dor, amor de flor / Querendo a flor que é, no sonho a flor que vem / Ser duplamente flor, encanta, colore e faz bem", completou ele.

