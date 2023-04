Ex-BBB Vyni defende indicação e opina sobre eliminação: 'Estratégia'

Vyni declarou que Alface está zerando sentimentos e emoções para focar no jogo, o que o levou a indicar Fred Nicácio no paredão do BBB 23

Vyni (25) defendeu a indicação de Ricardo Alface (30) no atual paredão do BBB 23. Em entrevista ao Críticos do BBB da Contigo!, o ex-BBB declarou que o líder ter colocado Fred Nicácio (36) na berlinda pode soar contraditório dependendo do ponto de vista, se é emoção ou razão. Entretanto, para ele, faz parte do jogo. O influenciador opinou quem será eliminado do reality show. "Estratégia", afirmou.

Ele acredita que o Alface está zerando sentimentos, emoções e relações pessoais para focar no jogo. "Ele sempre fala que está jogando sozinho, mas quando precisa de um grupo, ele vai estar naquele grupo. Isso não necessariamente é uma coisa errada, é o jogo dele. Eu acredito que de uma certa maneira está prejudicando a visão que as pessoas têm aqui de fora, mas é muito sobre expectativa. As pessoas criam muita expectativa e a pessoa não tem obrigação de corresponder à essa expectativa", defendeu Vyni.

Alface indicou Fred Nicácio no paredão formado no último domingo (09), de acordo com alguns comentários que circularam pelas redes sociais, a atitude pode ter sido contraditória, já que eles estão no mesmo quarto. “Se você tem uma perspectiva mais emoção, vai soar contraditório, pelo fato de que ele já tinha conflitos com as meninas do deserto, o único conflito com o Fred foi lá nas primeiras semanas".

"Quem analisa o jogo como jogo, até que não soa tão contraditório. Ele não ia colocar alguém necessariamente do Fundo do Mar sem ser o Fred. Ele já sabia que a casa ia na Bruna, acredito que não quis desperdiçar uma indicação. Até porque se ele tivesse feito isso, ia recair em cima da Larissa, que é a pessoa que ele 'tem mais afinidade do deserto'. Dessa perspectiva de jogo, acredito que não tenha soado contraditório, foi estratégia", disparou Vyni.

O ex-BBB acredita que Bruna (24) será eliminada nesta terça-feira (11) e que quer ver como o jogo vai se desenrolar se isso realmente acontecer. "Eu acho que a Bruna movimentou bastante a casa desde as primeiras semanas, mas é aquela coisa, tem a questão da agressividade, de falas problemáticas que pesam bastante aqui fora. Mas acho que se não fosse isso a Bruna renderia mais".