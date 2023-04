BBB 23: Ricardo faz alerta sobre Prova do Líder: "Vou vetar você"

Em conversa na dispensa do BBB 23, Ricardo revela para brother que vai vetá-lo da Prova do Líder

Nesta terça-feira, 11, Ricardo e Cezar Black se reuniram na despensa do BBB 23 e cogitaram a possibilidade de uma festa e uma Prova do Líder nos próximos dias. Os confinados ainda não sabem, mas após a eliminação deste noite, a casa terá uma nova liderança e novos emparedados.

Durante a conversa, Alface brincou sobre seguir na liderança do jogo. "Eu ganho... Sou sanguinário", afirmou o biomédico. O enfermeiro rebate: "Tu ganha o segundo [lugar], que o primeiro é meu", brincou.

Após o comentário do colega de confinamento, Ricardo confessou que pretende vetar o brother da disputa: "Como, se eu vou vetar você? Que bicho otário", dispara. Os dois riram da situação e Cezar comenta: "Vai ser sorteio, eu tenho fé."

Ricardo opina sobre o próximo eliminado do BBB 23

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, em que Ricardo Alface ficou sabendo por Fred Nicácio que ele não está na final sonhada por Sarah Aline, o biomédico surpreendeu ao revelar que acredita na eliminação da affair ou do médico, mas não de Bruna Griphao.

Na cozinha da Xepa, o líder da semana conversou com as integrantes do Quarto Deserto e expôs sua opinião sobre o Paredão. "Não me desce. Eu digo, com a minha visão de game aqui. Ou [sai] ele ou infelizmente a Sarah, por coisas que ela andou falando, que ela tá sentindo. Ela tá abalada com o jogo, não de hoje, já tá abalada há um tempo", comentou ele.

