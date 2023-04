BBB 23: Surpresa! Tadeu Schmidt anuncia nova formação de paredão após eliminação

Apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt revela dinâmica da semana com mais uma Prova do Líder e formação de mais um paredão

O Big Brother Brasil 23 está entrando na reta final e o apresentador Tadeu Schmidt (48) anunciou uma nova dinâmica nesta semana no reality show!

Ao final do programa ao vivo, na noite de domingo, 09, o comandante da atração da Globo revelou que acontecerá uma nova Prova do Líder e uma nova formação de berlinda após a eliminação no décimo terceiro paredão, na próxima terça-feira, 11.

Bruna Griphao, Sarah Aline e Fred Nicácio disputam a preferência do público no paredão.

"Na próxima terça-feira, após a eliminação, a gente vai fazer uma nova Prova do Líder e vamos formar um novo Paredão, dando início a uma sequência de eliminações", disse Schmidt, afirmando que mais informações serão dadas na terça-feira, 11.

Vale destacar que além da formação de terça-feira, 11, acontecerão outras duas eliminações e duas provas do líder ainda nesta semana no programa, como já havia sido anunciado.

Confira:

BBB 23: Fred Nicácio flagra brother falando mal dele

Após a formação do Paredão no domingo, 09, Fred Nicácio, colocado na berlinda pelo líder Ricardo Alface, tentou ouvir a conversa do biomédico no Quarto Deserto com as sisters adversárias.

Após escutar um pouco do bate-papo na despensa, o médico resolveu flagrar os participantes abrindo a porta do quarto. "Pode falar", disse Ricardo ao ver o emparedado abrindo a porta dando risada. "Vim só ver a cena", disparou Fred Nicácio, que deu risada e fechou a porta em seguida.

As sisters e Alface, então, reprovaram a atitude de Fred Nicácio. "Não vai entrar na minha cabeça. Eu não tenho medo de nada", comentou Ricardo. "Ele tem esse poder", falou Aline Wirley. "Ele mexe", concordou Bruna Griphao, emparedada pelos votos da casa. "Que falta de respeito", opinou Aline.

Momentos depois, na cozinha, Fred Nicácio se aproximou das sisters do Quarto Deserto e explicou que sua intenção era falar diretamente para Ricardo e não com elas. "Naquela hora que eu abri a porta lá, eu só fui ver a cena dele mendigando pra vocês, porque eu sabia que isso ia acontecer. Não foi pra vocês não, foi pra ele", esclareceu o brother.

