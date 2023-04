Ex-BBB Sarah Andrade aponta seus favoritos no BBB 23

Na reta final do BBB 23, a ex-sister Sarah Andrade revela para quem vai a sua torcida no reality show

A ex-BBB Sarah Andrade surpreendeu seus seguidores ao revelar para quem vai a sua torcida no BBB 23, da Globo. Com o jogo na reta final, ela contou quais são as sisters que são as suas favoritas na temporada.

Sarah contou que torce para Aline Wirley e Amanda Meireles, que são integrantes do quarto deserto. “Bom dia, lindões! Reta final de BBB, como estão as torcidas? Eu amo Mami Aline e a Amandinha Tadeu”, disse ela em um post no Twitter.

Sarah Andrade não foi a única ex-BBB a opinar sobre os participantes do BBB 23. O ex-BBB Gustavo Marsengo deu a sua opinião sobre Ricardo no jogo nos últimos dias.

"Se o Alface não chegar nessa final é um absurdo. Exímio jogador. Fazer tudo que ele fez dentro da casa e receber apenas UM voto, em 93 dias de programa! é SURREAL ! Merece muito! Mas pelo visto, já sabemos o fim dessa história", disse ele.

Bruna Griphao reclama da produção do BBB 23

A atriz Bruna Griphaoreclamou mais uma vez da produção do BBB 23. Ela não gostou das fotos que foram exibidas no telão da festa desta madrugada."Tira isso, gente. Pelo amor de Deus. Que isso?", disparou indignada. "Que, que isso?", continuou gritando incomodada.

Ouvindo as reclamações contínuas da aliada, Larissa, que estava contente comentando as fotos, pediu para a atriz parar. "Deu, né, Bruna? Deu, né? Deu? Tudo tem limite", falou a professora de Educação Física. Bruna então não ficou quieta: "Você viu as fotos? Po***".