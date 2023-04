BBB 23: Bruna Griphao reclama da produção e sister chama atenção da atriz: ''Que isso?''

Mais uma vez, Bruna Griphao reclama da produção do BBB e sister se incomda com maneira grosseira da atriz

A atriz Bruna Griphao reclamou mais uma vez da produção do BBB 23. Em diversas festas, ela se mostrou incomodada com o figurino enviado para ela e nesta quarta-feira, 19, a loira demonstrou seu descontentamento durante o evento na casa.

O episódio aconteceu quando os brothers estavam vendo suas fotos nos painéis da festa. Não gostando do que estava vendo, Bruna começou a reclamar das imagens.

"Tira isso, gente. Pelo amor de Deus. Que isso?", disparou indignada. "Que, que isso?", continuou gritando incomodada.

Ouvindo as reclamações contínuas da aliada, Larissa, que estava contente comentando as fotos, pediu para a atriz parar. "Deu, né, Bruna? Deu, né? Deu? Tudo tem limite", falou a professora de Educação Física. Bruna então não ficou quieta: "Você viu as fotos? Po***".

Veja o momento de Bruna Griphao:

Quem sai? Enquetes indicam disputa inesperada entre Larissa e Ricardo

A disputa entre Larissa e Ricardo Alface para tentar se manter no jogo do BBB23 segue indefinida. Pelo menos é isso que dizem as principais enquetes que circulam em sites especializados.

Às 15h30, a enquete UOL diz que a eliminada na quinta-feira será Larissa, que até o momento tem 50,46% dos votos, enquanto Ricardo somava 49,54%.

Já segundo o 'Notícias da TV', o resultado é exatamente o inverso. Quem será eliminado para os leitores do portal será Alface, que atualmente tem 54% dos votos - uma vantagem considerável.

Vale lembrar que nas últimas semanas, as enquetes não estão conseguindo apontar quem é o eliminado. Com uma torcida muito engajada, os torcedores de Amanda tem conseguido mudar os resultados e eliminar quem eles querem.

🚨Eita: enquete uol aponta alface como próximo eliminado do #BBB23pic.twitter.com/zQdZP2raP3 — mais mídia (@maismidiaof) April 19, 2023