BBB 23: Bruna Griphao se irrita com aliadas e solta faísca: ''Quer me obrigar?''

Sem paciência, Bruna Griphao se irrita com aliadas e dá invertida nelas por conta de um objeto

Antes da festa desta quarta-feira, 12, Bruna Griphao estava com os ânimos aflorados. Além de gritar com Cezar Black e Domitila, a atriz acabou perdendo a paciência com Amanda e Aline Wirley após as aliadas perguntarem onde estaria o babyliss, aparelho de fazer ondas no cabelo.

Por ter sido a última a usar o objeto, as sisters a questionaram sobre onde ele estaria na casa e Bruna não gostou nem um pouco da pergunta. Irritada, ela respondeu que não sabia exatamente onde o item estava.

"Eu deixei aí por cima... Que ideia, quer que eu faça mágica? Mas eu não quero procurar, gente, você quer me obrigar?", reclamou ela para Amanda, que pediu para a atriz procurar onde havia deixado o aparelho.

Os internautas logo opinaram sobre a postura da loira com as amigas. "Folgada", disseram. "Triste é que na vez da Karol Conka ela saiu com rejeição, agora na vez da Bruna é amada, pq será?", questionaram. "Vcs tem que me servir, não eu servir vocês, se fosse com ela, ela já tava berrando com as outras", falaram outros.

Veja o vídeo do momento:

Amanda diz que Sapato a alertava sobre machismo na casa: ''Muito orgulho do Sapato''

Após Bruna Griphao iniciar uma discussão com Cezar Black e Domitila gritando na casa sem parar, Amanda e as aliadas comentaram sobre o machismo na casa do BBB 23. O assunto começou porque a atriz citou as falas machistas do enfermeiro e da ativista social em relação à Larissa.

Amanda então relembrou que Cara de Sapato sempre a alertava sobre o machismo no reality. A sister então ignorou o episódio de expulsão do lutador, em que ele tentou beijar a mexicana Dania Mendez sem permissão, o que acabou tirando o atleta do reality. Inclusive, ele já voltou para os EUA e não participará da final do programa.

"O próprio Sapato sempre trouxe esse tema de que aqui era um programa machista, não é à toa que muitas vezes ele me defendia no ao vivo, incomodava ele as pessoas me inativarem", comentou sobre o ex-brother a defender.

"Ele era uma das pessoas que mais falava, ele ficou muito bravo, era pra você a liderança, porque as pessoas olham pra mim primeiro e não pra você", relembrou o episódio em que fez dupla com ele na Prova do Líder. "Eu tinha muito orgulho do Sapato me defender ao vivo", falou a médica.

