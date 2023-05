Ex-BBB Rodrigão vira coach financeiro e mira área de investimentos: "Educação"

Ex-BBB Rodrigão lançou livro para ajudar pessoas que querem superar fracasso e conquistar prosperidade em suas vidas

Conhecido por participar do BBB 11, o influenciador Rodrigão(34) faz parte do time de ex-BBBs que conseguiram se desvincular do reality show e se destacar fora do mundo das celebridades. Trabalhando como coach financeiro, ele acaba de lançar um livro o qual indica o melhor caminho em busca do sonho milionário e garante: "É educação".

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigão falou sobre como anda sua vida atualmente e apontou a educação financeira como o caminho certo para finalizar os perrengues enfrentados por muitos brasileiros quando diz respeito a administração do dinheiro.

"O brasileiro não sabe sobre dinheiro. Trabalha 50 horas por semana em um trabalho que não gosta, atrás de dinheiro, mas não gasta 15 minutos por semana para aprender a cuidar dele. É cultural!", disparou.

Em meio a popularização de criadores de conteúdo sobre empreendedorismo e finanças, ele disse que vê a tendência como uma evolução positiva. "Eu adoro quando vejo muitas pessoas na internet se levantando e levando conteúdo relevante sobre dinheiro, isso é educação. Ouvir de quem chegou lá é muito mais importante do que ouvir de quem tem diploma e não saiu do zero ", afirmou ele, que é casado com a influenciadora Adriana Sant'anna.

No último mês, Rodrigão lançou pela Buzz Editora o livro Seja muito mais que um milionário: Um passo a passo para virar a chave das suas finanças. A obra tenta mostrar uma saída para as pessoas que querem romper o ciclo de fracasso e conquistar a tão sonhada prosperidade.

Apesar de ter participado do BBB 11 e ter ganhado muito dinheiro após sua saída do reality, Rodrigão garante que por muito tempo viveu endividado como muitos brasileiros. Segundo ele, tudo aconteceu porque ele tentava investir em uma vida de ostentação.

"Eu tinha uma dívida em 2013, como a maioria dos brasileiros, eu antecipei um sonho e não soube administrar o dinheiro. Precisava quitar as dívidas, para isso mudei meu estilo de vida completamente e criei o hábito de leitura. Diminui meu padrão de vida, parei de me preocupar com aprovação dos outros e foquei nas minhas finanças", revelou.

" O problema do brasileiro é que ele se preocupa muito mais com o status e luxo a mais para impressionar e gerar aprovação do que com sua saúde financeira ", completou.

Com mais de dois milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, Rodrigão usa suas redes sociais atualmente como vitrine para divulgar seus negócios. Atualmente com cinco projetos ativos, o bonitão não tem pretensão de parar por aí: "São muitas frentes e muito trabalho, nosso objetivo é ir mais além ainda".

"O trabalho que as pessoas veem nas redes sociais é somente a ponta do iceberg. Temos negócios que muitas vezes dominam nossos dias muito mais que instagram! Eu uso as redes para potencializar meus negócios", declarou.