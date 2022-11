Ex-BBB Rodrigão publica antes e depois da esposa Adriana: "apartamento na planta"

Rodrigão mostrou evolução da esposa Adriana Sant'anna ao longo dos anos em publicação no Instagram

O ex-BBB Rodrigão brincou com a imagem da esposa, também ex-BBB, Adriana Sant'anna, e mostrou sua evolução ao longo dos anos.

"Qual foi o melhor investimento da sua vida?", perguntou um seguidor na caixinha de pergunta do Instagram ao empresário. Ele respondeu "ter comprado esse apartamento na planta" com a foto do antes e depois da companheira, querendo dizer que ela teria "evoluído". "O jogo é longo, prazo e consistência", completou.

Os seguidores entraram na brincadeira e um comentou: "Mas o investimento na reforma foi grande também". Outro pensou em como seria sua publicação com a companheira: "Imaginei a foto que colocaria do meu apartamento na planta, ela ficaria muito brava, você tem visão de futuro".

O casal se conheceu no Big Brother Brasil 2011 e são pais de Linda e Rodrigo. Eles moram nos Estados Unidos.

Confira antes e depois de Adriana publicado por Rodrigão: