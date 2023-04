Ex-BBB Paula Freitas esbanja estilo com look prateado e recebe chuva de elogios

A participante do BBB 23 Paula Freitas compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos esbanjando estilo

Nesta quinta-feira, 13, Paula Freitas deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos com um look estiloso.

A ex-BBB surgiu toda produzia com uma jaqueta toda prateada e calças justinhas, também prateadas em um ensaio fotográfico feito por Trumpas.

“La Plata”, escreveu a participante do BBB 23 na legenda da publicação contendo três fotos feita em seu Instagram.

Nos comentários, diversos participantes do BBB 23 se reuniram para elogiarem Paula. Tina Calamba escreveu: “Eita”. E Bruno Gaga, que desistiu do reality, comentou: “Amei esse look silver”. E a cantora Márvvila elogiou: “Gata”.

Os seguidores da participante que entrou no BBB pela casa de vidro adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Linda e maravilhosa. Vai em busca do seu sucesso Paulinha, você merece”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitas)

Quem sai?

E dentro da casa mais vigiada do Brasil, o BBB 23 está em semana turbo. Nesta quinta-feira, o resultado de mais um Paredão é revelado. Quem você acha que sai, Amanda, Aline Wirley ou Cezar Black? Vote na enquete!