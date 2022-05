Ex-BBB Natália Deodato curte noitada em Cancún

Em grande estilo, ex-BBB Natália aproveitou uma festa em Cancún, México

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 09h48

A ex-BBB Natália Deodato (23) usou suas redes sociais para publicar cliques belíssimos em Cancún, México.

Em seu perfil no Instagram, Natália surgiu toda poderosa com um look brilhante, pronta para curtir uma festa durante a noite.

Nos cliques, Natália posou saindo de um carro e chegando a Coco Bango, uma balada famosa de Cancún.

Na legenda do cliques belíssimos, a ex-BBB 22 escreveu: "Viva La Vida".

Torta de Climão!

Recentemente, Natália Deodato e Eliezer se estranharam nas redes sociais. Após o ex-BBB compartilhar uma indireta em seu perfil no Twitter, Natália decidiu rebater e o assunto viralizou nas redes sociais.

Em seu perfil, Eliezer disse: “Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?”. Ao ver isso, Natália respondeu para ele: “Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!”.

Logo depois, Natália justificou sua decisão de responder para o rapaz. “Ninguém tem sangue de barata. Se tiver que responder, eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direçãoao sol para deixar as sombras para trás!”, disse ela.

Veja os cliques de Natália em Cancún: