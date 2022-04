Ex-BBB Luciano Estevan faz mudança radical no cabelo e surpreende seus seguidores

Em suas redes sociais, o ex-BBB Luciano Estevan publicou um vídeo alisando o seu cabelo e surpreendeu

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 22h55

Na noite desta quinta-feira, 07, o ex-BBB Luciano Estevan(28) postou um vídeo em suas redes sociais, alterando radicalmente o estilo de seu cabelo! O primeiro eliminado do BBB 22 entrou no reality com um black power, mas fez alisamento e ficou quase irreconhecível.

Nos stories, Luciano mostrou que ia aplicar óleo de abacate, que "daria força para o fio e o couro cabeludo". "Vamos lá, então", disse o ex-participante do programa. Depois, mostrou outros cremes que seriam aplicados em seu cabelo.ele demonstrou surpresa ao olhar o resultado.

Reação de Luciano com o resultado

Mais tarde, ele demonstrou surpresa ao olhar o resultado:"Caraca, meu. Eu não sei o que dizer... Olha isso.. Tô chocado". "Não é filtro, é real. Olha o meu cabelo", acrescentou.

O ex-BBB disse ainda que era só chapinha. "Era uma vontade que eu tinha, estou me acostumado ainda.. Se eu pegar uma chuva vai sair tudo. É isso", concluiu.