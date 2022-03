Ex-BBB Laís é confrontada pela plateia e provoca clima tenso no 'Domingão'

No palco do 'Domingão', ex-BBB Laís é confrontada pela plateia e causa climão junto ao público

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 10h06

Como acontece toda semana, o último eliminado da casa do BBB 22 marcou presença no palco do programa Domingão com Huck.

A médica Laís Caldas (30) esteve na atração neste final de semana e passou por um baita climão durante a entrevista dela fora do reality show milionário.

- Arthur solta o verbo contra Eslovênia no BBB 22

Ao ser questionada sobre a saída dos integrantes do quarto Lollipop do jogo, a sister desconversou e foi vaiada pela plateia que não aceitou os argumentos dela. "Ai gente, não foi isso não? Então, vocês têm que me explicar o que aconteceu...!", falou ela visivelmente sem graça.

Sabrina Sato

Presente no Domingão, Sabrina Sato (41) opinou sobre o BBB e disse que Laís errou ao apostar em Arthur Aguiar (33) o tempo todo. "Acho que o erro de vocês foi ficar indo em cima do Arthur, igual aconteceu com a Jade. As pessoas acharam que você manipulou a Jade!", disse a famosa que foi aplaudida pelo público.