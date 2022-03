BBB 22: Arthur Aguiar solta o verbo e fala tudo o que pensa sobre Eslovênia

Ator e cantor Arthur Aguiar fala sobre postura de Eslovênia dentro do jogo do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 08h59

Com a formação de um novo paredão neste final de semana, os participantes do BBB 22 se reuniram em rodinhas de conversas e novamente opinaram sobre o jogo.

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) conversou com os seus colegas no reality show da TV Globo e opinou sobre a postura da ex-miss Eslovênia (25) na disputa.

"Eu falei para ela que eu aqui de dentro olhando de fora, para mim soava estranho. A maneira como ela se aproximou das meninas. Para mim, ficou estranho...", disse o artista sobre a sister.

Muito amigas!

"A questão que elas foram do zero para o 100 em um dia. Pareciam que eram melhores amigas desde sempre...", completou Arthur sobre a aproximação de Eslo com Linn da Quebrada (31), Natália (22) e Jessilane (26) no BBB 22.